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AFP: в декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе

Украину снова «прокатят» на очередном саммите НАТО в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

В итоговой декларации саммита НАТО в Гааге не будет пункта о возможном членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает AFP.

Несколько дней назад украинская делегация сначала слила в западную прессу, а потом представила российской делегации свой вариант меморандума об урегулировании украинского конфликта. Одним из важных пунктов в нем значится сохранение у Киева права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.

Между тем, Москва категорично заявляет, что у соседнего государства должен быть нейтральный статус.

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в очередном изменении позиции по членству Украины в военном блоке. Теперь политик заявляет, что Украина присоединится к альянсу (когда-нибудь).