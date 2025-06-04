AFP: в декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе

Несколько дней назад украинская делегация сначала слила в западную прессу, а потом представила российской делегации свой вариант меморандума об урегулировании украинского конфликта. Одним из важных пунктов в нем значится сохранение у Киева права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.