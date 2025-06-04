В итоговой декларации саммита НАТО в Гааге не будет пункта о возможном членстве Украины в альянсе. Об этом сообщает AFP.
Несколько дней назад украинская делегация сначала слила в западную прессу, а потом представила российской делегации свой вариант меморандума об урегулировании украинского конфликта. Одним из важных пунктов в нем значится сохранение у Киева права вступления в ЕС и НАТО при отказе от нейтралитета.
Между тем, Москва категорично заявляет, что у соседнего государства должен быть нейтральный статус.
Ирландский журналист Чей Боуз обвинил генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в очередном изменении позиции по членству Украины в военном блоке. Теперь политик заявляет, что Украина присоединится к альянсу (когда-нибудь).