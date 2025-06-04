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Главные новости 4 июня 2025 года

Последние новости за сегодня — 4 июня 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 июня 2025 года.

Законопроект о санкциях против России готов к принятию

Источник: Reuters

С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News. Он отметил, что санкции против России «будут весьма жесткими». Ранее в понедельник сенатор Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита «Большой семерки», который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

На выборах президента Южной Кореи победил Ли Чжэ Мён

Источник: Reuters

Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён набрал 49,4% голосов избирателей по итогам обработки 100% бюллетеней. Кандидату от правящей консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су не удалось обогнать лидера гонки, он набрал 41,1% голосов. Срок полномочий Ли Чжэ Мёна начнется в момент, когда избранного президента на пленарном заседании объявит председатель ЦИК.

Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян, где встретится с Ким Чен Ыном

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что стороны обсудят реализацию «некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области». Кроме того, они рассмотрят актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины. Это второй визит Шойгу в Пхеньян за два с небольшим месяца.

Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты

Источник: Reuters

Так в пресс-службе МИД КНР прокомментировали атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях. Китай также призвал стороны украинского кризиса проявлять максимальную сдержанность, воздержаться в дальнейшем от атак на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения.

Маск назвал мерзостью «большой и прекрасный» законопроект Трампа

Источник: Reuters

Предложенный Трампом налогово-бюджетный законопроект увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до $2,5 трлн и «обременит граждан Америки непосильным долгом», заявил Маск в X. «Извините, я больше не могу это терпеть», — написал предприниматель. Маск прежде говорил, что проект подрывает работу Департамента эффективности госуправления (DOGE), который он курировал.