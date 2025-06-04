Главные новости 4 июня 2025 года

С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News. Он отметил, что санкции против России «будут весьма жесткими». Ранее в понедельник сенатор Грэм (внесен в список террористов и экстремистов в России) сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита «Большой семерки», который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.