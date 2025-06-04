Задержаны двое топ-менеджеров крупнейшего химического предприятия России

В рамках широкомасштабного расследования деятельности крупнейшего производителя гипохлорита кальция в России ПАО «Химпром» были задержаны два высокопоставленных топ-менеджера компании. Как известно, речь идет о бывшем и нынешнем коммерческих директорах Алексее Федотове и Евгении Герасимове, последний из которых также занимал пост министра промышленности и энергетики Республики Чувашия.