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Свечи с запахом Путина начали продавать в России

На одном из российских маркетплейсов на продажу выставили ароматические свечи с запахом российского лидера Владимир Путина.

На одном из российских маркетплейсов на продажу выставили ароматические свечи с запахом российского лидера Владимир Путина.

Товар носит название «Аромат Путин Black Vanilla» и «Аромат Путин Dark Amber». Как заявляет производитель продукции, деревянный фитиль схож со звуком потрескивания камина. За одну свечу придется заплатить примерно 546 рублей.

В описании товара рекомендуется дарить подобные свечи своим близким и родственникам в качестве подарка. Однако настоящего запаха президента в них все же нет.

— Ароматизированная интерьерная свеча ручной работы изготавливается из натурального воска. Помещение наполняется ароматом уже через 30−40 минут, — говорится в карточке товара.

Свеча якобы помогает расслабиться, снять напряжение, поднять настроение или устроить романтическую обстановку для свидания.

Недавно Линейка футболок и кепок с автографами российского президента пополнилась новыми цитатами лидера — в том числе про «Орешник». Патриоты теперь могут обзавестись футболками с цитатами «Баллистическая ракета “Орешник” является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет» и «Надо обязательно смотреть в будущее».