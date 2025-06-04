Свечи с запахом Путина начали продавать в России

Недавно Линейка футболок и кепок с автографами российского президента пополнилась новыми цитатами лидера — в том числе про «Орешник». Патриоты теперь могут обзавестись футболками с цитатами «Баллистическая ракета “Орешник” является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет» и «Надо обязательно смотреть в будущее».