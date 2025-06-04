«Архангел Спецназа»: ВСУ хотят блокировать солдат РФ в Теткино

Тогда же в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.