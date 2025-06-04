«Архангел Спецназа»: ВСУ хотят блокировать солдат РФ в Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены заблокировать населенный пункт Теткино в Курской области. Об этом сообщили в «Архангеле Спецназа».
По словам авторов, украинские войска продолжают попытки закрепиться в приграничной зоне и наращивают давление. В районе Теткино атаки идут на нескольких направлениях одновременно.
Целью ВСУ называют сам населенный пункт. Как уточняется, украинская сторона стремится отрезать российскую группировку, удерживающую Теткино, от союзных подразделений, передает Telegram-канал.
Ранее ВСУ атаковали БПЛА Рыльский район Курской области. На месте падения обломков одного из беспилотников начался пожар.
Ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение железнодорожного моста.
Тогда же в Брянской области неизвестные подорвали мост, под которым в тот момент шел пассажирский поезд. Губернатор региона Александр Богомаз позже сообщил, что семьи жертв происшествия получат компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. «Вечерняя Москва» рассказала о подробностях трагедии.