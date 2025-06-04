Россиян предостерегли об опасности холодного душа при отключении горячей воды

В российских регионах в настоящий момент идет плановое отключение воды, и у многих людей есть привычка принимать душ в холодной воде вместо того, чтобы ее греть. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru отметил, что это не равносильно купанию в проруби, но определенная опасность все же присутствует.