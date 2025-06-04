Россиян предостерегли об опасности холодного душа при отключении горячей воды

В российских регионах в настоящий момент идет плановое отключение воды, и у многих людей есть привычка принимать душ в холодной воде вместо того, чтобы ее греть. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru отметил, что это не равносильно купанию в проруби, но определенная опасность все же присутствует.
По словам собеседника издания, резкое снижение показателей температуры воды для организма — это переохлаждение, даже если снижением всего на 1−2 градуса. Специалист предупредил, что если делать это на протяжении короткого периода времени, особенно после жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока.
Как заметил Кондрахин, через расширенные сосуды часть горячей крови распределяет тепло, вырабатываемое организмом, чтобы избежать перегрева, а когда люди начинают мыться в холодной воде, сосуды не успевают быстро закрыться, кровь начинает охлаждаться и попадать внутрь организма уже холодной. Для тела это стресс, поэтому иммунитет может не сработать, уточнил врач.
Кроме того, он обратил внимание на то, что многие имеют привычку не вытираться полотенцем после холодного душа. Терапевт указал, что когда тело мокрое, переохлаждение распространяется быстрее из-за того, что вода испаряется и отбирает часть тепла у организма, что может стать причиной переохлаждения даже в знойную погоду.
Кондрахин счел наилучшим вариантом в период отключения горячей воды греть холодную, потому что переохлаждение ведет к болезни. Он объяснил это законами природы, подчеркнув, что люди — теплокровные, и при потере тепла они рискуют заболеть, потому что иммунная система не выдерживает и считает, что произошла атака.
«Когда холодная вода попадает, мы переохлаждаем внутренние органы, и можем заболеть. Это очень опасно», — заключил собеседник издания.
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