Газета разорвала отношения с автором выдуманного интервью с голливудской звездой

Австрийская газета разорвала отношения с писателем из-за «эксклюзивного» интервью с Клинтом Иствудом. Редактор Kurier говорит, что вопросы и ответы, которые были подхвачены другими изданиями, содержали старые цитаты звезды «спагетти-вестернов».
Одна из ведущих австрийских газет разорвала отношения с голливудским репортером после того, как та призналась, что перепечатала старые комментарии Клинта Иствуда и представила их как якобы эксклюзивное интервью, пишет The Guardian.
Венская ежедневная газета Kurier опубликовала в прошлую пятницу интервью с Клинтом Иствудом, которое в выходные было подхвачено по всему миру из-за откровенной критики оскароносным актером голливудской «эры ремейков и франшиз».
Однако в понедельник Иствуд опубликовал заявление, в котором говорится, что он никогда не разговаривал с корреспондентом Kurier и что этот разговор был «полностью фальшивым».
В заявлении, опубликованном во вторник днем, редактор Kurier Мартин Гебхарт опроверг, что цитаты были выдуманы, заявив, что автор статьи «убедительно объяснила, что она разговаривала с Иствудом 18 раз за круглыми столами», имея в виду групповые интервью, которые обычно проводятся на фестивалях.
Однако Гебхарт признал, что представление материалов о нескольких таких встречах с прессой в качестве эксклюзивного интервью не соответствовало «стандартам качества» его газеты, и он сказал, что в будущем издание не собирается работать с этим репортером.
«Несмотря на то, что никакие цитаты не были сфабрикованы, интервью задокументированы, а обвинения в фальсификации могут быть опровергнуты, мы больше не будем работать с автором в будущем, потому что прозрачность и наши строгие редакционные стандарты имеют для нас первостепенное значение», — сказал редактор.
Автор статьи, Элизабет Середа, австрийская журналистка, проживающая в США, регулярно пишет о голливудских знаменитостях для Kurier и других австрийских СМИ. Будучи членом Голливудской ассоциации иностранной прессы, она включена в список участников с правом решающего голоса на веб-сайте премии «Золотой глобус».
В последние месяцы журнал Kurier опубликовал интервью с несколькими известными актерами, включая Памелу Андерсон, Сару Джессику Паркер и Джуда Лоу.
Источники, близкие к Лоу, сообщили, что никакого интервью между британским актером и австрийской журналисткой не было, и что Kurier мог получить прямые цитаты только на пресс-конференции на международном кинофестивале в Торонто в прошлом году, где Лоу выступал в поддержку своего триллера о выживании «Эдем».
Цитаты, опубликованные в материале Kurier, посвященном 95-летию Иствуда, привлекли внимание всего мира.
«Я тоскую по старым добрым временам, когда сценаристы писали такие фильмы, как “Касабланка”, в маленьких бунгало на территории студии. Когда у каждого была новая идея, — сказал актер. — Моя философия такова: делай что-то новое или оставайся дома».
В своем заявлении для профессионального издания Deadline Иствуд сказал: «Я решил внести ясность в этот вопрос. Я могу подтвердить, что мне исполнилось 95 лет. Я также могу подтвердить, что за последние недели я никогда не давал интервью австрийскому изданию Kurier или какому-либо другому автору, и что это интервью полностью фальшивое».