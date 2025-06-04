Газета разорвала отношения с автором выдуманного интервью с голливудской звездой

«Несмотря на то, что никакие цитаты не были сфабрикованы, интервью задокументированы, а обвинения в фальсификации могут быть опровергнуты, мы больше не будем работать с автором в будущем, потому что прозрачность и наши строгие редакционные стандарты имеют для нас первостепенное значение», — сказал редактор.