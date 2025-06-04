В Запорожской области отключат электричество из-за атаки БПЛА

Накануне в Запорожской области в результате обстрела ВСУ в северо-западной части было повреждено высоковольтное оборудование, что привело к отключению электроэнергии по всему региону. Евгений Балицкий тогда поручил Министерству энергетики подготовить резервные источники электроэнергии. Он также отметил, что все медицинские учреждения были переведены на резервное электроснабжение.