В Запорожской области отключат электричество из-за атаки БПЛА

Балицкий заявил, что в результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи.
В Запорожской области могут временно отключить электроэнергию из-за повреждения линии электропередачи после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие», — написал Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что специалисты районных электросетей уже устраняют неполадки.
По его словам, все службы и администрации обеспечены необходимыми ресурсами для работы в условиях перебоев с электроснабжением. Социальные объекты и медицинские учреждения обеспечены генераторами.
Накануне в Запорожской области в результате обстрела ВСУ в северо-западной части было повреждено высоковольтное оборудование, что привело к отключению электроэнергии по всему региону. Евгений Балицкий тогда поручил Министерству энергетики подготовить резервные источники электроэнергии. Он также отметил, что все медицинские учреждения были переведены на резервное электроснабжение.