Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ призвали ввести отпуск для страдающих от эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание может привести к негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессии.

Источник: Аргументы и факты

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой предоставить россиянам, испытывающим эмоциональное выгорание, дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующее предложение он направил министру труда Антону Котякову, сообщает RT.

Орлов напомнил, что ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала эмоциональное выгорание заболеванием, включив его в Международную классификацию болезней (МКБ-11). По мнению специалистов, это состояние сопровождается постоянной усталостью, рассеянностью, раздражительностью и снижением мотивации к выполнению профессиональных обязанностей.

Особое внимание Орлов обратил на ряд профессий, особенно подверженных этому риску: речь идёт о реаниматологах, сотрудниках хосписов, домах престарелых, врачах детской специализированной медицины, а также некоторых IT-специалистах.

«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — заявил он.

В своём обращении Орлов предложил рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс. Речь идёт о предоставлении дополнительного отпуска сроком до семи календарных дней в год для тех, у кого факт эмоционального выгорания будет подтверждён медицинским обследованием.

Ранее врач-терапевт Екатерина Мымрина сообщила, что хроническая усталость не связана с ленью.