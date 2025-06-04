В РФ призвали ввести отпуск для страдающих от эмоционального выгорания

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой предоставить россиянам, испытывающим эмоциональное выгорание, дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующее предложение он направил министру труда Антону Котякову, сообщает RT.
Орлов напомнил, что ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала эмоциональное выгорание заболеванием, включив его в Международную классификацию болезней (МКБ-11). По мнению специалистов, это состояние сопровождается постоянной усталостью, рассеянностью, раздражительностью и снижением мотивации к выполнению профессиональных обязанностей.
Особое внимание Орлов обратил на ряд профессий, особенно подверженных этому риску: речь идёт о реаниматологах, сотрудниках хосписов, домах престарелых, врачах детской специализированной медицины, а также некоторых IT-специалистах.
«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — заявил он.
В своём обращении Орлов предложил рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс. Речь идёт о предоставлении дополнительного отпуска сроком до семи календарных дней в год для тех, у кого факт эмоционального выгорания будет подтверждён медицинским обследованием.
Ранее врач-терапевт Екатерина Мымрина сообщила, что хроническая усталость не связана с ленью.