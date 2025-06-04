В РФ призвали ввести отпуск для страдающих от эмоционального выгорания

В своём обращении Орлов предложил рассмотреть возможность внесения изменений в Трудовой кодекс. Речь идёт о предоставлении дополнительного отпуска сроком до семи календарных дней в год для тех, у кого факт эмоционального выгорания будет подтверждён медицинским обследованием.