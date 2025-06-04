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«Мне нравится Си Цзиньпин, но…»: Трамп сделал странное заявление о лидере Китая

Трамп назвал главу КНР Си Цзиньпина очень жестким.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп признался, что ему всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, однако этот политик «очень жесткий», что мешает наладить контакт и заключать соглашения.

«Мне нравится председатель Китая Си Цзиньпин, всегда нравился и всегда будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним очень сложно заключать соглашения!!!» — написал американский лидер.

Всего через пару минут Трамп добавил, что у Вашингтона «был лучший май за последние 30 лет». «Сделаем Америку снова великой!» — вновь заявил глава Белого дома.

Накануне СМИ сообщили, что Трамп активно добивается телефонного разговора с Си Цзиньпином, однако китайская сторона относится к этой идее с осторожностью. Politico считает, что причиной стал недавний конфликт американского лидера с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.