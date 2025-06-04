Бабушка вероятного участника атаки БПЛА в Иркутской области не в курсе, где он

«Вы что, следователь? Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идет следствие, все! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает», — заявила женщина в разговоре с представителем средства массовой информации.