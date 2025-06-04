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Бабушка вероятного участника атаки БПЛА в Иркутской области не в курсе, где он

В настоящее время ведется розыск Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов в Иркутской области.

В настоящее время ведется розыск Артема Тимофеева, подозреваемого в причастности к атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов в Иркутской области.

РИА «Новости» связалось с его бабушкой для получения информации. В ходе разговора выяснилось, что женщина не располагает данными о текущем местонахождении своего внука. По ее словам, в данный момент проводятся следственные действия, однако семья не получает никакой информации о ходе расследования.

Известно, что пенсионерка проживает в городе Миассе, расположенном в Челябинской области. Согласно официальным документам, там же зарегистрирован и разыскиваемый Тимофеев.

«Вы что, следователь? Интернет заполонили уже, кто и что знает — пишет, мы ничего не знаем, никто не знает, идет следствие, все! А там уже в интернете пестрит, чего только нет. Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает», — заявила женщина в разговоре с представителем средства массовой информации.

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