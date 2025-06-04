Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Он уточнил, что речь идет о юбилейном выпуске программы «О самом главном» от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот.
«Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — добавил Мясников.
Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.