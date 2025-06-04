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Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках

Мясников рассказал, что чуть не упал в обморок, когда Агапкин встал на его живот.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он уточнил, что речь идет о юбилейном выпуске программы «О самом главном» от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот.

«Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. Я чувствую, раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил», — добавил Мясников.

Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.