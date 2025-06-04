Цены на новые автомобили в России падают второй месяц подряд

Москва по-прежнему остается самым дорогим автомобильным рынком страны.
Средние цены на новые автомобили в России продолжают снижаться второй месяц подряд. Об этом говорит свежее исследование сервиса «Авто.ру оценка».
«Средние цены на новые автомобили в России снижаются второй месяц подряд», — пишет ТАСС, ознакомившись в исследованием. В мае 2025 года стоимость новых машин опустилась до значений, зафиксированных в начале года, несмотря на сохраняющийся рост по сравнению с маем 2024-го.
Эксперты отмечают, что в мае средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,62 миллиона рублей, а отечественного — 1,56 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, российские авто подорожали на 9%, китайские — на 4%. Средняя стоимость новых автомобилей, официально не представленных на российском рынке, напротив, продолжает расти и достигла 9,24 миллиона рублей, увеличившись почти на один миллион за год.
В ряде регионов России зафиксировано заметное снижение средних цен на новые автомобили:
в Нижегородской области стоимость снизилась на 7% (до 2,85 млн рублей);в Брянской — на 6,4% (до 2,46 млн рублей);в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 5,5% (до 3 млн рублей).
Вместе с тем, в некоторых регионах отмечен рост:
в Саратовской области — на 7,3% (до 3,03 млн рублей);в Башкирии — на 5,3% (до 2,11 млн рублей);в Краснодарском крае — на 2% (до 3,46 млн рублей).
Москва по-прежнему остается самым дорогим автомобильным рынком страны. Здесь средняя цена нового автомобиля в мае составила 5,27 млн рублей, что на 0,5% ниже показателя апреля.
Среди моделей лидерами по снижению стоимости стали Jac JS6 (минус 2,3%, до 2,72 млн руб.), Chery Tiggo 7L (минус 2%, до 2,98 млн руб.), Solaris KRX (минус 2%, до 2,37 млн руб.), Baic X7 (минус 2%, до 1,88 млн руб.) и Chery Tiggo 9 (минус 2%, до 4,88 млн руб.). В то же время незначительный рост цен — менее 2% — зафиксирован у премиальных моделей, таких как электрический Voyah Free (6,16 млн руб.), кроссоверы GAC GS8 (4,67 млн руб.) и Hongqi HS5 (3,68 млн руб.).