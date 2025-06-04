Цены на новые автомобили в России падают второй месяц подряд

Эксперты отмечают, что в мае средняя цена нового автомобиля китайской марки составила 3,62 миллиона рублей, а отечественного — 1,56 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, российские авто подорожали на 9%, китайские — на 4%. Средняя стоимость новых автомобилей, официально не представленных на российском рынке, напротив, продолжает расти и достигла 9,24 миллиона рублей, увеличившись почти на один миллион за год.