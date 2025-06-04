Шестерых мужчин, похитивших бизнесмена Щепихина, отпустили из отдела полиции

Ранее появилась информация, что неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в столице и увезли в неизвестном направлении на автомобиле «Мерседес» с номерами АМР. Сотрудники полиции попытались задержать похитителей мужчины с Ярославского вокзала в районе Сколково, но автомобиль «Мерседес» с мигалками ушел от преследования.