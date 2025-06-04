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Шестерых мужчин, похитивших бизнесмена Щепихина, отпустили из отдела полиции

Шестерых мужчин, которые ранее увезли бизнесмена Арега Щепихина в багажнике с Ярославского вокзала, отпустили из отдела полиции, где с ними проводили проверку. Об этом в среду, 4 июня, сообщает Shot.

Шестерых мужчин, которые ранее увезли бизнесмена Арега Щепихина в багажнике с Ярославского вокзала, отпустили из отдела полиции, где с ними проводили проверку. Об этом в среду, 4 июня, сообщает Shot.

Трое из них заявили, что являются действующими сотрудниками Росгвардии.

После выхода из отдела все участники инцидента уехали с Ярославского вокзала на том же «мерседесе» с номерами серии АМР, на котором похитили мужчину, передает Telegram-канал.

Ранее появилась информация, что неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале в столице и увезли в неизвестном направлении на автомобиле «Мерседес» с номерами АМР. Сотрудники полиции попытались задержать похитителей мужчины с Ярославского вокзала в районе Сколково, но автомобиль «Мерседес» с мигалками ушел от преследования.

Похищенный неизвестными мужчинами на Ярославском вокзале — 39-летний бизнесмен Арег Щепихин. Мужчина живет в Химках, он называет себя предпринимателем, героем России и топ-менеджером. Ранее он записал несколько странных роликов — на одном из них оскорбил чеченский народ, Аллаха и Коран.