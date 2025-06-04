«Кому должен — всем прощаю»: в МИД России объяснили призывы Маска прекратить финансирование ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила призывы американского бизнесмена Илона Маска прекратить финансирование Организации Объединенных Наций. Оказывается, Вашингтон задолжал ООН более трех миллиардов долларов и является крупнейшим должников Организации. Об этом дипломат рассказала в эфире радиостанции «Спутник».
«О каком финансировании говорит Маск? Это как бы попытка сказать: Кому должен — всем прощаю? То есть это они так свои долги списывают?» — задается вопросами Мария Захарова.
Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил о якобы угрозах со стороны цифровых платформ. По его мнению, их используют для распространения дезинформации. Кроме того, генсек ООН заявил о предназначении некоторых платформ в виде зарождения ненависти к миллиардам жителей.
В ответ на это Маск заявил, что за словами генсека ООН стоит «объявление войны свободе слова» и призвал лишить Организацию финансирования.