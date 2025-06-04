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«Кому должен — всем прощаю»: в МИД России объяснили призывы Маска прекратить финансирование ООН

Захарова: США задолжали ООН больше трех миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила призывы американского бизнесмена Илона Маска прекратить финансирование Организации Объединенных Наций. Оказывается, Вашингтон задолжал ООН более трех миллиардов долларов и является крупнейшим должников Организации. Об этом дипломат рассказала в эфире радиостанции «Спутник».

«О каком финансировании говорит Маск? Это как бы попытка сказать: Кому должен — всем прощаю? То есть это они так свои долги списывают?» — задается вопросами Мария Захарова.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявил о якобы угрозах со стороны цифровых платформ. По его мнению, их используют для распространения дезинформации. Кроме того, генсек ООН заявил о предназначении некоторых платформ в виде зарождения ненависти к миллиардам жителей.

В ответ на это Маск заявил, что за словами генсека ООН стоит «объявление войны свободе слова» и призвал лишить Организацию финансирования.