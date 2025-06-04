Осужденного экс-главу Кузбасс-Арены Владислав Нефедов отправили на СВО

«Уехал (в зону СВО — ред.)», — сказал собеседник агентства РИА Новости в ответ на вопрос, отбывает ли осужденный Нефедов наказание в колонии. Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев были задержаны в январе 2024 года по обвинению в получении взяток на сумму более 24 миллионов рублей от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивали заключение договоров поставки и оказания услуг для нужд РЦСС, а также оказывали покровительство по службе.