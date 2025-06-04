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Осужденного экс-главу Кузбасс-Арены Владислав Нефедов отправили на СВО

Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, который был осужден в феврале этого года за получение взяток на семь лет строгого режима, отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил информированный источник.

Экс-руководитель РЦСС Кузбасса Нефедов уехал в зону СВО.

Бывший руководитель Регионального центра спортивных сооружений Кузбасса (РЦСС) Владислав Нефедов, который был осужден в феврале этого года за получение взяток на семь лет строгого режима, отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил информированный источник.

«Уехал (в зону СВО — ред.)», — сказал собеседник агентства РИА Новости в ответ на вопрос, отбывает ли осужденный Нефедов наказание в колонии. Нефедов и его заместитель Василий Чигвинцев были задержаны в январе 2024 года по обвинению в получении взяток на сумму более 24 миллионов рублей от директоров различных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивали заключение договоров поставки и оказания услуг для нужд РЦСС, а также оказывали покровительство по службе.

Кроме того, была попытка получения взятки в размере одного миллиона рублей, а заместитель директора выступил посредником в получении другой взятки на сумму более 260 тысяч рублей. Следственный комитет Российской Федерации по Кемеровской области сообщил, что Чигвинцев получил 6,5 лет колонии строгого режима.

Ранее в Челябинской области были осуждены участники дорожной ОПГ, которые также занимали руководящие должности в государственных учреждениях и обвинялись в коррупции при заключении контрактов. Один из фигурантов этого дела, Сергей Васильчишин, получил условный срок, в то время как другие участники группы уже отбывают наказание в колонии или ожидают решения суда.