«Зачем человека похищали?» Задержанных после исчезновения блогера в Москве отпустили после допроса

Ночью стало известно, что несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Полиция уже нашла машину, но вот предпринимателя в нём не оказалось. Арег сам себя называет топ-менеджером корпорации «МСП» и профессиональным бизнес-мотиватором, он искал заказы на выступления в качестве спикера на разных мероприятиях.