«Зачем человека похищали?» Задержанных после исчезновения блогера в Москве отпустили после допроса

Видео © Life.ru.
«Похитители» уехали на том же «мерседесе» с номерами АМР, на котором увозили блогера. Когда авто остановили, Арега в багажнике уже не было, где он сейчас неизвестно. На вопрос корреспондента Life.ru «Извините, а зачем человека похищали-то», мужчины просто посмеялись.
Ночью стало известно, что несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Полиция уже нашла машину, но вот предпринимателя в нём не оказалось. Арег сам себя называет топ-менеджером корпорации «МСП» и профессиональным бизнес-мотиватором, он искал заказы на выступления в качестве спикера на разных мероприятиях.