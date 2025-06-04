ВС РФ роботом «Крот-1» поразили огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР

Российские военные с помощью наземного робота «Крот-1» подавили огневую точку ВСУ у населенного пункта Дылеевка, расположенного к северу от Дзержинска в ДНР. Кадры работы робота показало Минобороны РФ.
На видео запечатлено, как «Крот-1» подъезжает к огневой точке, после чего раздается взрыв.
«Расчетом наземного роботизированного комплекса “Крот-1” ВС РФ в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска в ДНР была поражена огневая точка на одной из позиций ВСУ», — сказано в сообщении российского военного ведомства.
Там отметили, что работу «Крота» корректировал расчет БПЛА.
Выявленная огневая точка ВСУ была уничтожена, что позволило российским штурмовикам продвинуться на данном участке.
Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ форсировали реку Нитриус и ведут бои за освобождение Карповки в ДНР.