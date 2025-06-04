ВС РФ роботом «Крот-1» поразили огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР

«Расчетом наземного роботизированного комплекса “Крот-1” ВС РФ в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска в ДНР была поражена огневая точка на одной из позиций ВСУ», — сказано в сообщении российского военного ведомства.