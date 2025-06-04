Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ роботом «Крот-1» поразили огневую точку ВСУ под Дылеевкой в ДНР

Работу «Крота» корректировал расчет БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные с помощью наземного робота «Крот-1» подавили огневую точку ВСУ у населенного пункта Дылеевка, расположенного к северу от Дзержинска в ДНР. Кадры работы робота показало Минобороны РФ.

На видео запечатлено, как «Крот-1» подъезжает к огневой точке, после чего раздается взрыв.

«Расчетом наземного роботизированного комплекса “Крот-1” ВС РФ в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска в ДНР была поражена огневая точка на одной из позиций ВСУ», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

Там отметили, что работу «Крота» корректировал расчет БПЛА.

Выявленная огневая точка ВСУ была уничтожена, что позволило российским штурмовикам продвинуться на данном участке.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ форсировали реку Нитриус и ведут бои за освобождение Карповки в ДНР.