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При атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области повреждена сеть электропередачи

Глава Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей быть готовыми к возможному отключению света.

Источник: Аргументы и факты

Сеть электропередачи получила повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что специалисты уже приступили к её ремонту. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть готовыми к возможному отключению света.

Балицкий также добавил, что все социальные объекты и медицинские учреждения региона обеспечены электрогенераторами.

Напомним, в ночь на 3 июня глава Запорожской области сообщил, что регион оказался полностью обесточен вследствие массированной атаки украинских дронов. После нападения ВСУ произошло аварийное отключение света. Вечером 3 июня Балицкий сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о возобновлении электроснабжения населенных пунктов Запорожской области.