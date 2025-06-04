При атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области повреждена сеть электропередачи

Сеть электропередачи получила повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что специалисты уже приступили к её ремонту. Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть готовыми к возможному отключению света.
Балицкий также добавил, что все социальные объекты и медицинские учреждения региона обеспечены электрогенераторами.
Напомним, в ночь на 3 июня глава Запорожской области сообщил, что регион оказался полностью обесточен вследствие массированной атаки украинских дронов. После нападения ВСУ произошло аварийное отключение света. Вечером 3 июня Балицкий сообщил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о возобновлении электроснабжения населенных пунктов Запорожской области.