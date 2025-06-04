Сергей Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

В рамках Московской недели предпринимательства прошло 23 мероприятия. Одним из самых ярких событий стала Московская неделя интерьера и дизайна, которая привлекла 1220 компаний из России и других стран. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Неделю посетили более 84 тысяч человек.