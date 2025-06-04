Сергей Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

В столице завершилась Московская неделя предпринимательства, которая привлекла внимание более 300 тысяч человек. О ключевых событиях этого мероприятия Сергей Собянин рассказал в своём Telegram-канале.
«Это событие объединило предпринимателей, экспертов, дизайнеров и технологов на четырёх ключевых площадках: Болотной площади, “Лужниках”, “Сколково” и Манеже. Это отличный старт для начинающих бизнесменов и новые возможности для развития бизнеса в столице», — отметил мэр Москвы.
В рамках Московской недели предпринимательства прошло 23 мероприятия. Одним из самых ярких событий стала Московская неделя интерьера и дизайна, которая привлекла 1220 компаний из России и других стран. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Неделю посетили более 84 тысяч человек.
Ещё одним важным событием стал День предпринимательства, в рамках которого прошло более 58 сессий с участием 122 спикеров. В мероприятии приняли участие более пяти тысяч человек.
Также в инновационном центре «Сколково» состоялась крупнейшая в СНГ стартап-конференция Startup Village, которая проводится с 2013 года. В этом году она собрала более 16 тысяч участников из 43 стран. Было представлено более 50 решений от участников Московского инновационного кластера.
В рамках Московской недели предпринимательства состоялась городская акция «День без турникетов». В ходе акции более 2,3 тыс. человек смогли посетить ведущие предприятия города, где для них были организованы экскурсии, мастер-классы и другие интерактивные мероприятия.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что на сегодняшний день в Москве зарегистрировано 927 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, или 85% от общего числа предприятий столицы и около 14% от общего количества в России.