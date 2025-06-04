Ученые нашли связь между кофе и здоровой старостью

Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, представленные 2 июня на ежегодной конференции Американского общества питания в Орландо, пишет The New York Times. Научная работа с результатами исследования пока не опубликована.
Исследованием руководила Сара Махдави, внештатный профессор кафедры диетологии в Университете Торонто. Ученые проанализировали данные более чем 47 тысяч женщин, наблюдавшихся с 1970-х годов. К 2016 году здоровыми — без хронических заболеваний, когнитивных нарушений и с сохраненным физическим и психическим состоянием — оказались около 3700 участниц в возрасте 70 лет и старше. Женщины, которые в возрасте 45−60 лет потребляли больше кофеина — в их случае источником в основном выступал кофе, чаще достигали этого состояния.
Авторы исследования учли потенциальное влияние и других факторов: общего рациона, интенсивности физических упражнений, курения. Исключив их, они пришли к выводу, что у тех, кто потреблял больше кофеина, шансы на здоровую старость оказались выше, чем у группы, которая потребляла меньше всего кофеина.
Данных, указывающих на такое же позитивное влияние чая или кофе без кофеина, ученые в рамках исследования не получили. А потребление колы, наоборот, снижало шансы на здоровое старение.
Авторы подчеркивают, что это лишь статистическая связь, а не доказанная причинно-следственная. Исследование еще не прошло рецензирование и не было опубликовано в научном журнале.
Ученые не уверены, какие именно вещества приносят эффект. Кофе содержит сотни соединений, часть из которых обладает противовоспалительными свойствами. Некоторые исследования на животных показывали, что кофеин может защищать мозг и улучшать память.
В другом исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry осенью 2024 года, говорилось, что кофеин может снижать вероятность развития алкогольной зависимости. Эксперименты на грызунах показали, что кофеин способен подавлять выработку дофамина, играющего ключевую роль в формировании зависимости.
Исследователи предположили, что кофеин, блокируя определенные рецепторы мозга, может уменьшать эффект вознаграждения, который возникает после употребления спиртного, тем самым ослабляя мотивацию к повторному потреблению.