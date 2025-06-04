Ученые нашли связь между кофе и здоровой старостью

Исследованием руководила Сара Махдави, внештатный профессор кафедры диетологии в Университете Торонто. Ученые проанализировали данные более чем 47 тысяч женщин, наблюдавшихся с 1970-х годов. К 2016 году здоровыми — без хронических заболеваний, когнитивных нарушений и с сохраненным физическим и психическим состоянием — оказались около 3700 участниц в возрасте 70 лет и старше. Женщины, которые в возрасте 45−60 лет потребляли больше кофеина — в их случае источником в основном выступал кофе, чаще достигали этого состояния.