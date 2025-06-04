NYP: врач рассказал, чем опасен для здоровья перенос будильника по утрам

Недавнее исследование показало, что более половины взрослых людей в среднем 2,5 раза переносят свой будильник по утрам, чтобы успеть поспать на 11 минут дольше, однако это опасно для организма, рассказал в интервью New York Post директор Центра медицины сна, врач Деннис Окли.
«Если вы просыпаетесь несколько раз, это разрывает цикл вашего сна. Это означает, что вы будете переключаться между легким, невосстанавливающим сном и бодрствованием», — подчеркнул Окли.
По его словам, организм не может перейти в более глубокие стадии сна, а повторяющиеся пробуждения в итоге приводят к тревожности и нервозности. Кроме того, постоянные переносы будильника могут привести и к более серьёзным проблемам.
«Помимо того, что вы не чувствуете себя отдохнувшим, внимательным, также может присутствовать риск увеличения веса, развития сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и даже деменции», — рассказал врач.
Он отметил, для того, чтобы избавиться от опасной привычки, в первую очередь, необходимо понять — спите ли вы достаточное количество часов в сутки, обычно это 7−8 часов.
Затем важно позаботиться о гигиене сна — убирать за пару часов до засыпания планшеты, телефоны и остальные гаджеты, если такой возможности нет, перевести работу экрана с синего света на более теплый. Также предпочитать для сна тихие, прохладные, темные помещения, отметил Окли.
«Для некоторых людей может быть полезно ставить будильник на некотором расстоянии от кровати, чтобы им приходилось вставать с постели для отключения», — отметил медик.
Кроме того, после пробуждения надо постараться как можно скорее попасть на свет, но он должен быть мягким, а не ярким, добавил Окли.
Ранее врачи выявили, что у миллионов есть проблемы со сном, приводящие к раку.