Замгубернатора Кузбасса Турбаба ушла в отставку после ареста мужа

Решение было принято на фоне ареста супруга.
Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба ушла в отставку после ареста мужа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
«Ольга Турбаба освобождена от должности заместителя губернатора Кузбасса по собственной инициативе», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РИА Новости. Решение было принято на фоне ареста ее супруга, Александра Турбабы, фигуранта уголовного дела о мошенничестве.
Ранее стало известно, что заместитель директора по коммерческим вопросам завода «Кемеровский ДСК», Александр Турбаба, был задержан вместе с компаньоном Павлом Стариковым. Им предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере. Задержание связано с расследованием дела о превышении полномочий при закупке жилья для детей-сирот в Кемеровском муниципальном округе.
По информации следствия, действия Александра Турбабы и его соучастников были связаны с заключением контрактов на строительство многоквартирных домов с компаниями «Биосфера» и «Сибирь-Т». Следствие утверждает, что «Кемеровский ДСК» поставлял железобетонные изделия подрядчику, создавая видимость выполнения работ без фактической оплаты.
Центральный районный суд Кемерова постановил заключить Александра Турбабу и Павла Старикова под стражу на два месяца. Аналогичная мера пресечения была избрана для главы Кемеровского муниципального округа Марины Коляденко и ее первого заместителя, также проходящих по делу о превышении должностных полномочий.