Замгубернатора Кузбасса Турбаба ушла в отставку после ареста мужа

Ранее стало известно, что заместитель директора по коммерческим вопросам завода «Кемеровский ДСК», Александр Турбаба, был задержан вместе с компаньоном Павлом Стариковым. Им предъявлено обвинение за мошенничество в особо крупном размере. Задержание связано с расследованием дела о превышении полномочий при закупке жилья для детей-сирот в Кемеровском муниципальном округе.