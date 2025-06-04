Отпуск для людей с эмоциональным выгоранием предложили ввести в России

В стране необходимо ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для людей, которые подверглись эмоциональному выгоранию. Такое мнение в среду, 4 июня, выразил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Он уже направил соответствующую инициативу главе Минтруда Антону Котякову.
Орлов утверждает, что ВОЗ еще шесть лет назад признала, что эмоциональное выгорание — это болезнь. Она проявляется в постоянном чувстве усталости, снижении концентрации, раздражительности.
Тяжелые последствия могут настигнуть человека, если на это состояние не обращать внимания. Ситуация может осложниться депрессией.
— Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов, — цитирует слова Орлова RT.
Недавно психолог Ангелина Сурина рассказала, что внезапное желание к минимализму и «расхламлению» пространства может говорить не только о депрессии, но и о начале выздоровления.