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Врач Арзамасцев: вздутие живота может быть признаком онкологии

При появлении вздутия необходимо внимательно следить за сопутствующими симптомами: болью, резью в животе и изменением стула.

Источник: Аргументы и факты

Вздутие живота нередко сопровождает воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, однако в отдельных случаях этот симптом может указывать на развитие онкологии. Об этом в интервью Москве 24 сообщил диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Специалист отметил, что вздутие — это неспецифическое проявление, которое может возникать при широком спектре проблем с пищеварительной системой. Врач пояснил, что причиной может быть, в частности, дисбактериоз, связанный с нарушением баланса кишечной микрофлоры. Также подобные симптомы характерны для гастритов, колитов и других воспалительных процессов, при которых нарушается пищеварение и появляются дополнительные жалобы.

По словам Арзамасцева, не стоит исключать и более серьёзные причины.

«Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию», — заявил он.

Врач добавил, что при появлении вздутия необходимо внимательно следить за сопутствующими симптомами — такими как боли, рези в животе и изменения стула. При наличии подобных признаков, по его мнению, следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что внезапные синяки могут указывать на онкологию.