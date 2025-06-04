Врач Арзамасцев: вздутие живота может быть признаком онкологии

Вздутие живота нередко сопровождает воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, однако в отдельных случаях этот симптом может указывать на развитие онкологии. Об этом в интервью Москве 24 сообщил диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.
Специалист отметил, что вздутие — это неспецифическое проявление, которое может возникать при широком спектре проблем с пищеварительной системой. Врач пояснил, что причиной может быть, в частности, дисбактериоз, связанный с нарушением баланса кишечной микрофлоры. Также подобные симптомы характерны для гастритов, колитов и других воспалительных процессов, при которых нарушается пищеварение и появляются дополнительные жалобы.
По словам Арзамасцева, не стоит исключать и более серьёзные причины.
«Более того, вздутие может сигнализировать и об опухоли кишечника. Во время онкологии чаще всего нарушается перистальтика органа, сужается его просвет, что и приводит к вздутию», — заявил он.
Врач добавил, что при появлении вздутия необходимо внимательно следить за сопутствующими симптомами — такими как боли, рези в животе и изменения стула. При наличии подобных признаков, по его мнению, следует незамедлительно обратиться к врачу.
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