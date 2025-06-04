Врач Арзамасцев: вздутие живота может быть признаком онкологии

Специалист отметил, что вздутие — это неспецифическое проявление, которое может возникать при широком спектре проблем с пищеварительной системой. Врач пояснил, что причиной может быть, в частности, дисбактериоз, связанный с нарушением баланса кишечной микрофлоры. Также подобные симптомы характерны для гастритов, колитов и других воспалительных процессов, при которых нарушается пищеварение и появляются дополнительные жалобы.