Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Николь Круазиль, известная французская певица и актриса

Певица Николь Круазиль умерла в возрасте 88 лет.

Умерла Николь Круазиль, французская певица, известная своими песнями Parlez-moi de lui или Telephone-moi, и актриса. Ей было 88 лет, сообщает BFM TV.

По информации источника, певица и актриса ушла из жизни в ночь на 4 июня в Париже после продолжительной болезни.

«До конца она сражалась с большой силой и мужеством», — сказал Жак Метжес.

Николь Круазиль на протяжении своей карьеры была мимом и танцовщицей, а затем стала успешной певицей. Она играла в мюзиклах. Одной из самых известных ее вокальных работ — саундтрек к фильму 1966 года «Мужчина и женщина». Всего она записала несколько альбомов.

Между тем, 4 июня стало известно о смерти советского композитора Евгения Доги, наиболее известного авторством вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Ему было 88 лет, о его уходе из жизни сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович на своей странице в одной из соцсетей.