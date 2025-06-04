Умерла Николь Круазиль, известная французская певица и актриса

Николь Круазиль на протяжении своей карьеры была мимом и танцовщицей, а затем стала успешной певицей. Она играла в мюзиклах. Одной из самых известных ее вокальных работ — саундтрек к фильму 1966 года «Мужчина и женщина». Всего она записала несколько альбомов.