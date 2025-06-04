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В ЕС ожидают ультиматумов от Трампа: США могут «продать» поддержку Украины на саммите G7

FT: В ЕС опасаются, что Трамп пригрозит прекратить военную помощь Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Европейском союзе нарастают опасения, что глава США Дональд Трамп может использовать вопрос военной помощи Украине в качестве инструмента давления на предстоящем саммите G7. Согласно информации Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, политик способен поставить поддержку Киева в зависимость от уступок ЕС.

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предположил, что Трамп может выдвинуть европейцам ультиматум: либо выгодные для США торговые соглашения, либо сокращение помощи Украине. Другой возможный вариант — требование увеличить военные расходы стран НАТО в обмен на продолжение американской поддержки.

В европейских столицах уже прорабатывают наихудшие сценарии, включая полное прекращение американских поставок вооружений, отключение от разведывательных данных и запрет на передачу украинской армии оружия американского производства.

«В вопросах торговли, обороны и Украины выбор стоит между плохим и очень плохим исходом», — заключил высокопоставленный чиновник Евросоюза, пожелавший остаться анонимным.

Прежде издание The Washington Post отмечало, что военная помощь, выделенная Украине при экс-лидере Соединенных Штатов Джо Байдене, иссякнет уже в ближайшие месяцы. При этом нынешний американский лидер Дональд Трамп не обещал киевскому режиму дальнейшей поддержки.