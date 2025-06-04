В ЕС ожидают ультиматумов от Трампа: США могут «продать» поддержку Украины на саммите G7

В Европейском союзе нарастают опасения, что глава США Дональд Трамп может использовать вопрос военной помощи Украине в качестве инструмента давления на предстоящем саммите G7. Согласно информации Financial Times, ссылающейся на осведомленные источники, политик способен поставить поддержку Киева в зависимость от уступок ЕС.