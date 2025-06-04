В Челябинской области накрыли крупную нарколабораторию

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн — РИА Новости. Полицейские в Челябинской области ликвидировали нарколабораторию, которая в месяц производила около 500 килограммов «синтетики», изъято наркотических веществ на 1,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее данным, оперативники обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе Челябинской области. Там двое злоумышленников изготавливали наркотическое средство (производное N-метилэфедрона — PVP (α-пирролидиновалерофенон)) — ежемесячно синтезировалось около 500 килограммов запрещенных веществ. Готовый к реализации наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов, каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15−20 килограммов.
«В ходе обследования местности полицейские выявили два таких тайника, в которых находилось порядка 18 килограммов синтетики. В самой лаборатории сотрудники полиции обнаружили более 427 кг наркотических средств и около тонны прекурсоров. По оценкам экспертов, около миллиона разовых доз не дошли до потребителей. Их стоимость превышает 1,5 млрд рублей», — сообщила Волк.
При обыске по адресу проживания одного из сообщников изъяты два ноутбука, сотовые телефоны, банковская карта и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ, подозреваемые заключены под стражу.
По данным Волк, это вторая крупнейшая нарколаборатория, выявленная полицейскими в регионе, все задержанные действовали по указанию кураторов, находящихся за рубежом.