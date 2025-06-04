В Челябинской области накрыли крупную нарколабораторию

По ее данным, оперативники обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе Челябинской области. Там двое злоумышленников изготавливали наркотическое средство (производное N-метилэфедрона — PVP (α-пирролидиновалерофенон)) — ежемесячно синтезировалось около 500 килограммов запрещенных веществ. Готовый к реализации наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов, каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15−20 килограммов.