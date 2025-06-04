Путин отметил важность темы героизма российских воинов

«Особо отмечу, что в нынешнем году главной темой фестиваля станет 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества. Тема героизма наших воинов — одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», — добавил российский лидер.