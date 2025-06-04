Минобрнауки дополнительно проверит проведение экзамена для мигрантов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобрнауки в связи с выявленными СК РФ нарушениями в организации экзамена для мигрантов по русскому языку проведет дополнительные проверки, сообщил РИА Новости замглавы министерства Константин Могилевский.
Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка.
«В связи с выявленными Следственным комитетом правонарушениями проведем дополнительные проверки. Регулярно напоминаем ректорам университетов о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства», — сказал заместитель министра.
В конце мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.
Также ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений.