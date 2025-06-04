Книжный фестиваль «Красная площадь»: что купить почитать и на что посмотреть

4 июня стартует 11-й Международный книжный фестиваль «Красная площадь». «Вечерняя Москва» узнала подробности о самых интересных мероприятиях масштабной программы.
Одним из самых ожидаемых июньских событий традиционно станет Международный книжный фестиваль. Уже в 11-й раз организаторы удивляют публику размахом: здесь можно найти книги на любой вкус и возраст, встретиться с российскими и зарубежными авторами, услышать любимые произведения в исполнении известных артистов, узнать о том, чем живет литература сегодня. Фестиваль пройдет на 14 тематических площадках, охватывающих все жанры современной литературы — от художественной прозы и нон-фикшен до комиксов и электронных книг.
Наш кивларовый век…
Ежегодно программа расширяется. Так, впервые в этом году отдельный шатер будет посвящен поэзии.
— В нашем шатре поэзия будет звучать в режиме нон-стоп. Все четыре дня объединены общими темами, и основные блоки программы посвятили 80-летию Победы и Году защитника Отечества, — подчеркнула куратор направления «Поэзия», поэтесса Анна Ревякина. — Мы представим и новинки издательств, которые поддерживают авторов, отражающих самые волнующие проблемы сегодня. Особенный всплеск поэзии произошел в 2022 году, как мы это называем по аналогии с остальными периодами, начался «кевларовый век» русской поэзии (имеется в виду развитие жанра после начала СВО. — «ВМ»). Со сцены прозвучат стихи авторов, побывавших на передовой.
Артисты представят главные произведения.
В этом году главная сцена фестиваля вернулась на Ильинку. Она станет центральной площадкой для театрализованных читок.
— Откроется «Красная площадь» концертом, подготовленным к 225-летию со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Народные артисты России Юрий Башмет и Сергей Гармаш под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» исполнят одноименную драматическую симфонию современного композитора Александра Чайковского, — анонсирует куратор Полина Васильева. — В этот же день молодые артисты Российского академического молодежного театра под руководством главного режиссера Марины Брусникиной и режиссера Алексея Мишакова представят литературную программу «Удивление перед жизнью. Война глазами актера» в память о драматурге Викторе Розове.
Какие фестивали пройдут в Москве летом 2025.
5 июня на главной сцене заслуженный артист России Дмитрий Дюжев выступит с моноспектаклем «Евгений Онегин», а один из ведущих артистов «Ленкома Марка Захарова» Антон Шагин представит музыкально-литературную композицию, посвященную биографии Сергея Есенина.
Молодежь выбирает науку.
Особое внимание уделяется детской литературе — более 90 издательств представят лучшие книги для юных читателей. В программе запланированы встречи с художниками — лучшие иллюстраторы, среди которых корифей Анатолий Елисеев, создавший оформление более чем к 150 изданиям, расскажут о профессии и поделятся секретами мастерства.
— Каждый день будет посвящен отдельной теме. Это фольклор и сказки, научная фантастика, 80-летие Победы и книжная иллюстрация, — анонсировала куратор шатра «Детская и учебная литература», директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. — В первый день фестиваля мы подведем итоги масштабного конкурса «Читаем всей страной», где приняли участие более 13 тысяч семей. Церемонию проведет актриса Яна Поплавская. Для нас это ключевое событие, поскольку самое важное для юных читателей — семейное чтение, ведь именно дома с родными ребята знакомятся с первыми в их жизни литературными произведениями о самом главном и сокровенном.
На «Детской улице» все четыре дня будет работать игротека. В ее создании участвовали Дарвиновский музей, Зоологический музей МГУ, а также Музей русского импрессионизма.
Задать вопросы любимым авторам.
Традиционно современные писатели представят гостям фестиваля свои новые произведения. Так, уже 4 июня состоится презентация графического романа главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова «И тогда я сел в лодку и уплыл оттуда навсегда». В произведении через историю судьбы последнего айна из рода Ка-с-Амура автор поднимает проблему сохранения народностей Дальнего Востока. Иллюстрации к изданию создала художник-график, лауреат Премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2024 год Ольга Ионайтис.
7 июня писатель Евгений Водолазкин и продюсер Сергей Катышев проведут творческую встречу с читателями, где расскажут о создании экранизации романа «Авиатор» — картина выйдет в широкий прокат уже этой осенью.
В ярмарке принимают участие новые регионы. Актриса Александра Куликова и рок-музыкант Владимир Шахрин представят спектакль «Новороссия», созданный совместно с камерным оркестром «Серенада» Луганской академии имени Матусовского и музыкантами Луганской академической филармонии.
Вновь на главной площади страны пройдет Фестиваль национальных литератур, в котором примут участие представители более 40 народов. Главной темой дискуссий станет культурная идентичность и роль цифровых технологий в сохранении и развитии языков.
Отдельный шатер посвящен популярному направлению нон-фикшен. На этой площадке журналист Леонид Млечин представит новую книгу из серии «Жизнь замечательных людей», которая называется «Полководцы Победы».
Одной из интриг фестиваля станет награждение лауреатов премии для молодых писателей «Лицей» — она состоится в день рождения Александра Пушкина, 6 июня. Всего гостей ждут более 600 мероприятий: дискуссии, автограф-сессии и спектакли. Вход свободный.
Владимир Григорьев, директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России:
— Помимо печатных изданий, мы уделили внимание и электронной книге — это самый растущий и динамичный рынок. Также в ГУМе расположатся антиквары, букинисты и музейная линия. Сквозной темой для всех площадок станет 80-летие Победы. Онлайн-трансляции наших основных событий фестиваля зрители смогут увидеть в сети.
Начало лета — прекрасное время для того, чтобы развлечься и зарядиться отличным настроением. Солнечных дней становится все больше, а природа уже окончательно расцвела. «Вечерняя Москва» и Яндекс Афиша подобрали мероприятия, которые помогут москвичам и гостям столицы сделать ближайший месяц по-настоящему незабываемым.