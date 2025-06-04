Книжный фестиваль «Красная площадь»: что купить почитать и на что посмотреть

— Каждый день будет посвящен отдельной теме. Это фольклор и сказки, научная фантастика, 80-летие Победы и книжная иллюстрация, — анонсировала куратор шатра «Детская и учебная литература», директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. — В первый день фестиваля мы подведем итоги масштабного конкурса «Читаем всей страной», где приняли участие более 13 тысяч семей. Церемонию проведет актриса Яна Поплавская. Для нас это ключевое событие, поскольку самое важное для юных читателей — семейное чтение, ведь именно дома с родными ребята знакомятся с первыми в их жизни литературными произведениями о самом главном и сокровенном.