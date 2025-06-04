На гендиректора кабельного завода в Орле завели уголовное дело

В октябре 2023 года в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что гендиректор ООО «КЗ “Эксперт-Кабель” Кутенев подозревается в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей, против него возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). СУСК РФ по региону тогда сообщал, что фигурант уклонился от уплаты предприятием налогов в период с 2018 по 2019 годы.