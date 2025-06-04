На гендиректора кабельного завода в Орле завели уголовное дело

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов на сумму свыше 440 миллионов рублей возбуждено в отношении генерального директора завода кабельной продукции в Орле, сообщили в СУСК РФ по Орловской области.
«Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством кабельной продукции, по признакам преступления, предусмотренного пункту “б” части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным СУСК, фигурант создал на предприятии схему искусственного документооборота и исказил налоговую и бухгалтерскую отчетности, перенеся налоговые риски на две подконтрольных формально существующих организаций. В рамках расследования на имущество предприятия наложен арест. Следователи установили, что гендиректор уклонялся от уплаты налогов с 2020 по 2021 годы.
«Он незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации, что в целом повлекло уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 443 миллионов 369 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.
По информации источников РИА Новости, фигурантом дела является заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов Сергей Кутенев.
В СУСК уточнили, что дело возбуждено по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по региону.
В октябре 2023 года в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что гендиректор ООО «КЗ “Эксперт-Кабель” Кутенев подозревается в неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей, против него возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). СУСК РФ по региону тогда сообщал, что фигурант уклонился от уплаты предприятием налогов в период с 2018 по 2019 годы.