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Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения

ФСБ: жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн — РИА Новости. УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в среду пресс-служба управления.

По данным ведомства, сотрудниками регионального УФСБ России в апреле задержан местный житель, который попытался поджечь здание государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления.

«На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении.

Устанавливается причастность подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности, добавили в УФСБ.