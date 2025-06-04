Жителя Челябинской области обвинили в попытке поджога госучреждения

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн — РИА Новости. УФСБ возбудило уголовное дело о покушении на теракт в отношении жителя Челябинской области, пытавшегося поджечь здание государственного учреждения, сообщила в среду пресс-служба управления.
По данным ведомства, сотрудниками регионального УФСБ России в апреле задержан местный житель, который попытался поджечь здание государственного учреждения, после чего скрылся с места преступления.
«На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении.
Устанавливается причастность подозреваемого к иным эпизодам противоправной деятельности, добавили в УФСБ.