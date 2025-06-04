МГУ разработал уникальный гибкий материал для рентгеновских детекторов

«Новый материал сочетает в себе высокую эффективность фотолюминесценции (до 98,5%), устойчивость к влаге и температурам (до 300 градусов Цельсия), а также стабильность при воздействии высоких доз рентгеновского излучения. Разработка открывает перспективы для создания гибких, стабильных и высокоразрешающих сцинтилляционных экранов, востребованных в медицине, неразрушающем контроле и научной визуализации», — сообщили ТАСС в МГУ.