МГУ разработал уникальный гибкий материал для рентгеновских детекторов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали гибкий материал, способный преобразовывать рентгеновское излучение в видимый свет. Разработка позволит увеличить разрешение рентгеновских изображений, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Исследователи факультета наук о материалах МГУ использовали в основе разработки специальный координационный полимер, испускающий свет при взаимодействии с рентгеновским излучением.
«Новый материал сочетает в себе высокую эффективность фотолюминесценции (до 98,5%), устойчивость к влаге и температурам (до 300 градусов Цельсия), а также стабильность при воздействии высоких доз рентгеновского излучения. Разработка открывает перспективы для создания гибких, стабильных и высокоразрешающих сцинтилляционных экранов, востребованных в медицине, неразрушающем контроле и научной визуализации», — сообщили ТАСС в МГУ.
Композитные экраны, созданные на основе материала, превзошли большинство аналогов по яркости и разрешению, также уточнили в вузе. Они позволили получать четкие изображение мелких объектов и деталей, оставаясь прочными и легкими.
«Для нас было важно создать не просто эффективный сцинтиллятор, а материал, который можно масштабно производить и интегрировать в гибкие устройства без потери рабочих характеристик», — отметил Алексей Тарасов, заведующий Лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.