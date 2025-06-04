В Касперском рассказали, о чем часто родители спрашивают детей в интернете

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Чаще всего родители спрашивают онлайн своих детей о местонахождении, еще 60% связываются с ребенком, чтобы обсудить бытовые вопросы, а почти половина просто узнает, как дела, подсчитали для РИА Новости специалисты «Лаборатории Касперского».
«Оказалось, что самый популярный повод взрослых связаться со своим ребенком — желание узнать о его местонахождении: так ответили 71% респондентов. Еще 60% родителей звонят и пишут свои детям, чтобы обсудить бытовые вопросы. И почти половина мам и пап (49%) связываются с чадами, чтобы просто спросить у них, как дела», — говорится в исследовании с несколькими вариантами ответа, результаты которого специалисты раскрыли в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
В «Лаборатории Касперского» рассказали, что помимо практической функции («Ты где?», «Когда домой?», «Кошку накормил?»), общение в сети становится и способом поддерживать эмоциональную связь между родителями и детьми. Так, весомую часть онлайн-общения семей занимает обмен новостями и шутками. Это особенно актуально в подростковом возрасте: 45% родителей регулярно делятся новостями с детьми 15−17 лет, а 32% — забавными видео и картинками. При общении взрослых и детей 7−10 лет эти показатели составляют 28% и 19% соответственно. Около четверти родителей регулярно обмениваются со своими подростками открытками и пожеланиями хорошего дня.
По подсчетам аналитиков, наиболее популярные способы цифрового общения — звонки и текстовые сообщения в мессенджерах. Эти форматы в семьях выбирают значительно чаще, чем голосовые сообщения, видеозвонки и смс, причем если друг другу родители и дети предпочитают звонить, то с друзьями и знакомыми — вести онлайн-переписку.
Отмечается, что с друзьями и одноклассниками дети, особенно те, кто учится в средней и старшей школе, часто общаются в групповых чатах. Так, в средней школе чаты с учителями и одноклассниками есть у 73% детей, а у учеников 1−4 классов — у 38%. Группы для общения с друзьями создает каждый третий ребенок в возрасте 7−10 лет, а среди 15−17-летних этот показатель возрастает до 77%. Дети состоят также в семейных чатах: в каждой пятой семье в них включены только родители и их дети, а у каждого десятого — и другие родственники.
При этом, несмотря на активное использование чатов, 23% детей недовольны их содержанием. Основная жалоба — слишком много ненужных сообщений. Родители тоже не всегда довольны цифровым общением с детьми: 56% признались, что иногда раздражаются из-за медленной реакции на их сообщения, добавили в компании.