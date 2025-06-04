В Касперском рассказали, о чем часто родители спрашивают детей в интернете

Отмечается, что с друзьями и одноклассниками дети, особенно те, кто учится в средней и старшей школе, часто общаются в групповых чатах. Так, в средней школе чаты с учителями и одноклассниками есть у 73% детей, а у учеников 1−4 классов — у 38%. Группы для общения с друзьями создает каждый третий ребенок в возрасте 7−10 лет, а среди 15−17-летних этот показатель возрастает до 77%. Дети состоят также в семейных чатах: в каждой пятой семье в них включены только родители и их дети, а у каждого десятого — и другие родственники.