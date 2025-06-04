Депутата, назвавшего Югру родиной узбеков, лишили поста замглавы комитета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа лишила депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде должности зампредседателя комитета регионального парламента по социальному развитию после его высказывания о том, что регион является «исторической родиной» узбеков, сообщила пресс-служба окружного парламента.
В конце мая на одном из заседаний думы Таги-Заде заявил, что мигранты, в частности, узбеки, едут в Югру «на историческую родину». Заявление вызвало общественный резонанс. Член СПЧ при президенте России Кирилл Кабанов назвал высказывание Таги-заде «экстремистским», а несколько депутатов Госдумы просили Генпрокуратуру дать словам Таги-Заде правовую оценку.
«Внести изменения в постановление думы Ханты-Мансийского автономного округа… в связи с принятием комитетом думы по социальному развитию решения об освобождении от обязанностей заместителя председателя комитета думы автономного округа по социальному развитию Таги-заде Халида Боюкага оглы», — говорится в сообщении.
Спикер окружной думы Борис Хохряков подчеркнул, что Таги-Заде своим заявлением «не только скомпрометировал себя, но и вызвал шквал общественной критики, в том числе в адрес думы автономного округа, тем самым нарушил правила депутатской этики, нанес репутационный вред органу государственной власти».
Уточняется, что депутаты объявили Таги-Заде публичное порицание и потребовали от него принесения публичных извинений. Помимо этого, по решению членов постоянной комиссии в прокуратуру округа направлен запрос с целью оценки действий Таги-Заде на предмет соответствия требованиям федерального законодательства.
Как отметил Хохряков, в настоящий момент депутаты не могут лишить члена фракции КПРФ мандата в связи с тем, что нарушение депутатской этики не относится к основаниям для отставки.
Сам Таги-Заде на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ранее принес извинения за сказанное и заявил, что хотя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, высказано «было именно предположение, а не категоричное утверждение».