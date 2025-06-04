В России разработали универсальный метод быстрой донастройки нейросетей

На базе этого метода построения матриц российские ученые создали новую методику донастройки нейросетей, после чего проверили ее работу на языковых моделях, а также системах генерации изображения и сверточных нейросетях. Во всех трех случаях разработка Аланова и его коллег превзошла популярные в этих областях решения, а также для ее работы потребовалось меньше времени и памяти. Все это, как надеются ученые, ускорит практическое внедрение созданного ими подхода.