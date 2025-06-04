Блогера Щепихина задержали в рамках проверки на оскорбление чувств верующих

МВД по Чеченской Республике проводит соответствующую проверку с 3 июня. Дудаев отметил, что Щепихина не похитили, а задержали сотрудники правоохранительных органов. Они работают вместе с профильными ведомствами столицы. По его словам, блогер публично и неоднократно оскорблял религию и бога, а также призывал к этническим чисткам и нацизму. Щепехин также заявлял о намерении изнасиловать детей и высказывал экстремистские взгляды.
По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов передал московским правоохранительным органам информацию о совершенных Щепихиным преступлениях. Дудаев отметил, что в отношении Щепехина проводят весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений и привлечению его к уголовной ответственности.
Он напомнил, что оправдание действий задержанного также подпадает под несколько статей Уголовного кодекса РФ. «Особо отличились продажные Telegram-каналы, публикующие заказные статейки, чьи авторы называют указанного преступника “жертвой”. В стране, которая проводит специальную военную операцию борясь с нацизмом, оправдывать и защищать нацизм — двойное преступление», — сказал чеченский министр.