Блогера Щепихина задержали в рамках проверки на оскорбление чувств верующих

МВД по Чеченской Республике проводит соответствующую проверку с 3 июня. Дудаев отметил, что Щепихина не похитили, а задержали сотрудники правоохранительных органов. Они работают вместе с профильными ведомствами столицы. По его словам, блогер публично и неоднократно оскорблял религию и бога, а также призывал к этническим чисткам и нацизму. Щепехин также заявлял о намерении изнасиловать детей и высказывал экстремистские взгляды.