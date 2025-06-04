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Блогера Щепихина задержали в рамках проверки на оскорбление чувств верующих

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Блогера Арега Щепихина задержали в Москве в рамках проверки на оскорбление чувств верующих и совершение действий, направленных на унижение достоинства, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

МВД по Чеченской Республике проводит соответствующую проверку с 3 июня. Дудаев отметил, что Щепихина не похитили, а задержали сотрудники правоохранительных органов. Они работают вместе с профильными ведомствами столицы. По его словам, блогер публично и неоднократно оскорблял религию и бога, а также призывал к этническим чисткам и нацизму. Щепехин также заявлял о намерении изнасиловать детей и высказывал экстремистские взгляды.

По его словам, депутат Госдумы Адам Делимханов передал московским правоохранительным органам информацию о совершенных Щепихиным преступлениях. Дудаев отметил, что в отношении Щепехина проводят весь комплекс соответствующих следственных действий по квалификации его преступлений и привлечению его к уголовной ответственности.

Он напомнил, что оправдание действий задержанного также подпадает под несколько статей Уголовного кодекса РФ. «Особо отличились продажные Telegram-каналы, публикующие заказные статейки, чьи авторы называют указанного преступника “жертвой”. В стране, которая проводит специальную военную операцию борясь с нацизмом, оправдывать и защищать нацизм — двойное преступление», — сказал чеченский министр.