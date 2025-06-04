В России запустили специальную платформу для приема экзамена у мигрантов

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минобрнауки РФ использует платформу, которая полностью исключает человеческий фактор при приеме экзамена на знание русского языка у мигранта, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Ведется опытная эксплуатация специальной цифровой платформы, полностью исключающей человеческий фактор при приеме экзамена (на знание русского языка у мигранта — ред.), — говорится в сообщении.
Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка.
В конце мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.
Также ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений. −0-