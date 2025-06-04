Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

МУРМАНСК, 4 июн — РИА Новости. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни после тяжёлой болезни, сообщается в Telegram-канале сенатора от имени родных.
«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова», — говорится в сообщении..
Отмечается, что она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.
Сахарова была сенатором от законодательной власти Мурманской области. В октябре 2021 года она была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Мурманской областной Думы. Сахарова являлась заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.