Умерла сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Сахарова была сенатором от законодательной власти Мурманской области. В октябре 2021 года она была наделена полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от Мурманской областной Думы. Сахарова являлась заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.