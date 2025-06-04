В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

«Женщины задержаны и дали признательные показания. Следственным отделом УФСБ России по республике Крым в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме шпионажа). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.