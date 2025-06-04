В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Крыму двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жительница Нижнегорского района предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами. «Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины», — заявили в ФСБ.
Кроме того, жительница Севастополя через Telegram сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота.
«Женщины задержаны и дали признательные показания. Следственным отделом УФСБ России по республике Крым в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме шпионажа). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.
В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.