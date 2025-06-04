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В Крыму задержали женщин, сотрудничавших с украинскими спецслужбами

ФСБ: в Крыму задержаны 2 женщины, сотрудничавшие с украинскими спецслужбами.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Силовики задержали в Крыму двух женщин, передавших украинским спецслужбам сведения о военных объектах и военнослужащем Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в республике Крым пресечена деятельность двух женщин — агентов украинских спецслужб, передававших данные о военных объектах в Крыму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жительница Нижнегорского района предложила военной разведке Украины помощь в сборе данных и передала координаты военных объектов, включая склад с горюче-смазочными материалами. «Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины», — заявили в ФСБ.

Кроме того, жительница Севастополя через Telegram сотрудничала с СБУ, собирая информацию о военнослужащем Черноморского флота.

«Женщины задержаны и дали признательные показания. Следственным отделом УФСБ России по республике Крым в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена в форме шпионажа). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.