Мужчина разбогател на 2,4 миллиона рублей благодаря подарку племянника

Мужчина рассказал, что часто участвует в лотереях, поэтому племянник решил подарить ему лотерейный билет без повода. Благодаря ему мужчина и выиграл 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). «Я не мог в это поверить. Я был в полном шоке», — поделился реакцией на выигрыш он.
Счастливчик отметил, что поблагодарит племянника не только словом «спасибо». По словам разбогатевшего мужчины, он уже отдал ему некоторую сумму. Большую часть призовых средств он планирует потратить на то, чтобы расквитаться с долгами.