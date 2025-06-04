Мужчина разбогател на 2,4 миллиона рублей благодаря подарку племянника

Мужчина рассказал, что часто участвует в лотереях, поэтому племянник решил подарить ему лотерейный билет без повода. Благодаря ему мужчина и выиграл 30 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). «Я не мог в это поверить. Я был в полном шоке», — поделился реакцией на выигрыш он.