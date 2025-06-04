Создано покрытие для самолетов, на 40% сокращающее частоту ремонта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ) создали лакокрасочное покрытие для воздушных судов, снижающее на 40% потребность в его обновлении. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.
Покрытие, подходящее для металла, полимерных и композиционных материалов, включает в себя фторполиуретановую эмаль и атмосферостойкий лак.
«По сравнению с зарубежными аналогами новое лакокрасочное покрытие позволяет снизить частоту проведения ремонта не менее чем на 40% и сократить продолжительность цикла окраски более чем на 50%. Кроме того, его собственная масса на 35% ниже, чем у аналогов», — говорится в сообщении.
Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться для защиты любых изделий авиационной техники, уточнили в пресс-службе Курчатовского института.
«Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками», — пояснила Алевтина Сердцелюбова, начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ, слова которой приводятся в сообщении.