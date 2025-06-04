Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создано покрытие для самолетов, на 40% сокращающее частоту ремонта

Оно включает в себя фторполиуретановую эмаль и атмосферостойкий лак.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ) создали лакокрасочное покрытие для воздушных судов, снижающее на 40% потребность в его обновлении. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.

Покрытие, подходящее для металла, полимерных и композиционных материалов, включает в себя фторполиуретановую эмаль и атмосферостойкий лак.

«По сравнению с зарубежными аналогами новое лакокрасочное покрытие позволяет снизить частоту проведения ремонта не менее чем на 40% и сократить продолжительность цикла окраски более чем на 50%. Кроме того, его собственная масса на 35% ниже, чем у аналогов», — говорится в сообщении.

Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться для защиты любых изделий авиационной техники, уточнили в пресс-службе Курчатовского института.

«Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками», — пояснила Алевтина Сердцелюбова, начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ, слова которой приводятся в сообщении.