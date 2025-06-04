Верный друг: как привить ребенку интерес к чтению

— Виртуальное пространство стало привычным, и дети в нем превосходно ориентируются, воспринимая его даже порой не как «дополненную», а скорее как обыденную реальность. При этом тактильный мир, предметы и вещи, которые можно потрогать, в том числе бумажные книги, в которых можно перелистывать страницы и водить по строчкам пальцами, — это что-то необычное, волшебное, — отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. — Пока взрослые воспринимают книгу преимущественно как один из носителей текста и поэтому легко отдают предпочтение электронным изданиям, дети по-прежнему видят в книге целостный объект, в котором помимо текста важно все — и иллюстрации, и качество полиграфии.