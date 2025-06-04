Верный друг: как привить ребенку интерес к чтению

Столичные дети все чаще ходят в библиотеки и больше читают. «Вечерняя Москва» узнала, какое место книги занимают в жизни юных москвичей, и спросила у экспертов, как при таком обилии гаджетов и разных развлечений привить ребенку интерес к чтению.
Раньше наша нация называлась самой читающей в мире. Менялись эпохи, но литература оставалась для ряда поколений незаменимым помощником — книга сопутствовала нам с ранних лет.
Эксперты уверены, несмотря на то, что у современных родителей множество инструментов, позволяющих знакомить чадо с окружающим миром, начиная от мультфильмов и развивающих игр, книга не утратила своей важной роли в воспитании.
Научат думать.
Именно чтение формирует не только кругозор, знакомя ребят с интересными историями, но и развивает мышление.
— На раннем этапе развития ребенка чтение влияет на рабочую память и произвольное внимание. На втором этапе, когда дети читают самостоятельно, они становятся способными строить альтернативные сценарии. Чтение развивает речевые функции, мышление, внимание, память, творчество, воображение, — объясняет специалист Московской службы психологической помощи Елена Барышникова.
Специалист рекомендует как можно раньше начинать читать ребенку вслух и по мере взросления добавлять игровые техники. Например, читать вместе по ролям, разыгрывать сценки из прочитанного в семейном кругу.
Самые странные иллюстрации в книгах.
— Виртуальное пространство стало привычным, и дети в нем превосходно ориентируются, воспринимая его даже порой не как «дополненную», а скорее как обыденную реальность. При этом тактильный мир, предметы и вещи, которые можно потрогать, в том числе бумажные книги, в которых можно перелистывать страницы и водить по строчкам пальцами, — это что-то необычное, волшебное, — отметила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина. — Пока взрослые воспринимают книгу преимущественно как один из носителей текста и поэтому легко отдают предпочтение электронным изданиям, дети по-прежнему видят в книге целостный объект, в котором помимо текста важно все — и иллюстрации, и качество полиграфии.
Малыши повторяют за взрослыми.
Ровно два года назад, 1 июня 2023 года, в столице был презентован проект «Метр с книжкой», который центры госуслуг «Мои документы» подготовили вместе с Центральной городской детской библиотекой имени Аркадия Гайдара. Теперь молодые родители в столице получают буклет, разработанный совместно библиотекарями и психологами. Он поможет привить малышам любовь к книгам с раннего возраста.
— В первую очередь родителям важно читать самим, потому что в раннем возрасте ребенок копирует модель поведения взрослых, — подчеркнул куратор проекта, заместитель директора Детской библиотеки имени Аркадия Гайдара Алексей Никитин. — Книги всегда должны быть в легком доступе, и тогда интерес к литературе сохранится и в том возрасте, когда у детей появятся гаджеты.
Не только Маршак.
Существует множество книг, объединяющих несколько поколений. Произведения Агнии Барто и Владимира Сутеева, например, становятся мостиком между маленькими читателями и взрослыми: через них родители делятся с наследниками миром собственного детства.
Но дополнить список, уверены эксперты, стоит и современными изданиями.
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— У юных читателей одинаково популярны как Корней Чуковский и Самуил Маршак, так и современные авторы Андрей Усачев и Анастасия Орлова, — отмечает Мария Веденяпина.
По словам Алексея Никитина, выбирая книги для ребенка, стоит прислушаться к мнению профессионалов.
— В подборе литературы для определенных возрастов, например, могут помочь библиотекари. Также стоит обратить внимание на литературные премии, — советует эксперт. — Поможет сориентироваться и рекомендательный список «100 лучших книг для детей и подростков», обновляемый ежегодно.
Он составляется при участии книжных издательств и «Гайдаровки».
Автор ответит.
По словам Алексея Никитина, число юных читателей в библиотеке год от года растет, и ребята приходят не только за книгами.
— Помимо того что в «Гайдаровке» можно взять книги, у нас проходят встречи со знаковыми авторами, которые пишут для детей. Это важный формат — маленькие читатели могут задать свои вопросы, а писатели, в свою очередь, вдохновляются такими встречами и лучше понимают, что нужно их аудитории. Кроме того, круглый год работает выставочный зал — экспозиция знакомит с книжными иллюстрациями, рассказывает о писателях-юбилярах и исторических событиях.
По следам любимых героев.
Сегодня есть разные способы увлечь малышей книгами. Можно вместе читать или слушать аудиокниги. Хорошим помощником для родителей может стать приложение «Яндекс Книги». Там собраны тысячи детских книг и аудиокниг на любой возраст и вкус, а включить аудио можно не только с телефона, но и с умных колонок.
Привить любовь к чтению помогают и новые форматы знакомства детей с литературой. Так, совместно с Мосгортрансом и Музеем транспорта Москвы «Гайдаровка» запустила «Литературное путешествие на электробусе» — во время экскурсии ребята проезжают по маршрутам детских книг.
— По нашим наблюдениям, количество читателей увеличивается. И это неудивительно: книга — первоисточник в мире, где постоянно удваивается, тиражируется информация, а контент создается уже не только человеком, но и нейросетями, — считает Алексей Никитин. — Именно поэтому обращение к книгам как к первоисточнику становится все значимее, и интерес к литературе растет, в том числе среди детей и подростков.
КСТАТИ.
Российская государственная детская библиотека — куратор секции «Детская и учебная литература» на Книжном фестивале «Красная площадь». Он стартует 4 июня. Для семей с детьми РГДБ вместе с издателями готовит более 100 мероприятий.
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