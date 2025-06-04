Как и где получить помощь психолога участникам СВО и их семьям

— Когнитивно-поведенческая терапия помогает работать с тревогой и формирует навыки самопомощи. Психологи проводят кризисное консультирование, работу с острыми моментами, учат быстро снимать эмоциональное напряжение. Для проработки травмирующих воспоминаний есть особая отрасль — нейросайнс. Человеку дают понимание, как работает травма, что происходит с ним в гневе, раздражении или при панической атаке. Где та «горловина», что выводит его из себя. Это интроспекция: что нормально, что ненормально, что предпринимать в стрессовой ситуации. Главное — воздерживаться от спиртного, — объяснил Роман Цветков.