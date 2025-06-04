Как и где получить помощь психолога участникам СВО и их семьям

Попросили экспертов объяснить, как психологическая помощь семьям участников СВО может облегчить процесс возвращения к мирной жизни. Рассказываем, где бойцам искать поддержку, и чем психологи полезны их матерям, супругам и детям.
Зачем участникам СВО и их близким нужна психологическая поддержка
Под обстрелами и в штурмах участники военных действий получают травматический опыт. Вернувшись к гражданской жизни, они продолжают переживать постстрессовое расстройство. Человек может искать анестезию в алкоголе и кричать на близких из-за вытесненного страха, поскольку психика не справляется с травмой и ее последствиями.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает после событий, связанных со страхом гибели. Чтобы человек выжил, психика откладывает ужас на потом. Однако позже, в безопасной обстановке, сознание вновь прокручивает травмирующий опыт раз за разом. ПТСР вызывает приступы ярости, удушья и паники, кошмары и головокружения. В такие моменты легко утратить самоконтроль и сорваться в аффект, неуправляемое эмоциональное состояние.
ПТСР не проходит самостоятельно, но кризисная терапия убирает негативный эмоциональный отпечаток. Если отказаться от лечения, есть вероятность, что психика вытеснит травмирующий опыт в телесную сферу, что приведет к псориазу, астме, заболеваниям сердца.
Боевая психическая травма — это целый спектр изменений поведенческого, личностного и эмоционального характера. Психотерапия закрывает ключевые потребности бойцов СВО: возвращение к мирной жизни, регуляция сна и отдыха, борьба с воспоминаниями.
Кто оказывает психологическую помощь участникам СВО
Психологическую помощь бойцам СВО и их семьям оказывают государственные и некоммерческие организации, онлайн-сервисы и волонтерские службы. Ниже представлены некоторые из них:
Государственные центры и программы
«Единый центр поддержки участников СВО» предоставляет услуги психологов и психотерапевтов, проводит индивидуальные и семейные консультации, групповые тренинги. Записаться можно на сайте мэра Москвы и при личном посещении. Телефон: 8 (495) 870—55—45.
Горячая линия Центра психологического сопровождения Минобороны — 8 (499) 397—40—26.
Линия психологической поддержки ВС РФ — операторы круглосуточно оказывают помощь военным и их семьям по номеру: 8 (800) 550—67—98.
Экстренная психологическая помощь МЧС — 8 (495) 989—50—50. Совместно с Минобороны и Фондом «Защитники Отечества» психологи МЧС помогают участникам СВО.
Частные психологи и волонтерские организации
Фонд помощи «Своих не бросаем» помогает участникам СВО справиться с ПТСР. Направления реабилитации: боевой стресс, адаптация к мирной жизни, нарушение сна, фантомные боли и снижение психоэмоционального напряжения. Родственникам раненых и погибших также готовы оказать помощь. Телефон: 8 (965) 237—70—80.
Центр социально-психологической поддержки «Возвращение» работает с боевой травмой, в числе специалистов числятся и непосредственно ветераны. Здесь открыты группы взаимопомощи и поддержки жен и матерей мобилизованных, группы для вдов и матерей погибших на СВО. Горячая линия — 8 (800) 300—60—79.
Фонд «Офицерская честь» помогает всем пострадавшим в ходе военных конфликтов, бойцам и их семьям. Горячая линия — 8 (800) 700—60—53.
Онлайн-консультации
Российский Красный Крест оказывает психосоциальную поддержку. Специалисты помогают справиться с тревожностью и паникой, учат бороться со стрессом. Чат-бот в Telegram м и «ВКонтакте» доступен ежедневно. Горячая линия для мобилизованных и их семей — 8 (800) 250—18—59.
Федеральный телеграм-чат медико-психологической поддержки «КСВО. Разговор с психологом» также запущен для семей участников СВО. Проект ведет команда проекта «ЗдравКонтроль». Чат работает ежедневно, круглосуточно и анонимно.
Комитет семей воинов Отечества консультирует по вопросам СВО, оказывает психологическую помощь в Telegram и «ВКонтакте».
Психологическая помощь семьям участников СВО
Психотерапия рекомендована не только пережившим военные действия, но и близким бойцов СВО. Если семья примет ситуацию без обид, страха и обвинений, ей будет проще убедить мужчину проработать травму со специалистами. При поддержке семьи ПТСР протекает легче.
Для полноценной реабилитации важна работа с женами и матерям бойцов СВО, ведь все тяготы состояния военных ложатся в том числе на их плечи. Проблема в том, что жены не научены отпускать мужей на фронт, и их стресс часто перетекает в депрессию и проблемы со сном. Задача психолога — подготовить женщину, придать ей уверенности, помочь справиться с выгоранием.
Психолог социализирует семью, выводит ее из кризиса и возвращает к образу жизни до СВО, помогает принять личностные изменения бойца. Специалист объясняет, как себя вести и как создать условия для социализации близкого.
Отдельного внимания заслуживает работа с детьми. Подростки часто остаются в тени и остро переживают стресс матери, а особенно тяжело им дается гибель родителя. ПТСР часто выливается в кошмары и девиантное поведение, агрессию, брань. Психологи обучают детей навыкам самопомощи и копинг-стратегиям — способам адаптации к стрессу. В детском горе много чувства вины, но специалисты знают, как оказать комплексную помощь.
Как проходит работа психолога с участниками СВО
Что входит в поддержку и как построена работа психолога рассказали специалисты: Сергей Мартынов, психотерапевт и основатель Международного института психосоматического здоровья, а также Роман Цветков — клинический психолог со стажем более 38 лет.
Методы и подходы в терапии
Психологическая помощь бойцам СВО включает в себя комплексную терапию: индивидуальную, групповую, а также поддержку семей. Психотерапевты, психологи и врачи работают в тесном сотрудничестве.
— Когнитивно-поведенческая терапия помогает работать с тревогой и формирует навыки самопомощи. Психологи проводят кризисное консультирование, работу с острыми моментами, учат быстро снимать эмоциональное напряжение. Для проработки травмирующих воспоминаний есть особая отрасль — нейросайнс. Человеку дают понимание, как работает травма, что происходит с ним в гневе, раздражении или при панической атаке. Где та «горловина», что выводит его из себя. Это интроспекция: что нормально, что ненормально, что предпринимать в стрессовой ситуации. Главное — воздерживаться от спиртного, — объяснил Роман Цветков.
Индивидуальная и групповая помощь
Одним из основных методов индивидуальной помощи считается когнитивно-поведенческая терапия. В рамках работы удается развить:
- управление эмоциями — контроль над тревогой и гневом;
- стрессоустойчивость — способность справляться с трудными ситуациями;
- коммуникативные навыки — улучшение навыков общения, это позволяет лучше адаптироваться.
— Работа с ПТСР помогает проживать горе. Групповая терапия дает людям возможность делиться переживаниями с теми, кто их принимает и понимает их ситуацию. Дает поддержку и принятие в окружении, что облегчает процесс восстановления. Семьи участников СВО испытывают двойной стресс: ожидание возвращения близкого человека и адаптация к его новому состоянию, — рассказал Сергей Мартынов.
— Индивидуальная терапия хороша глубокой работой с личными переживаниями. Страхом, виной, раздражительностью, стрессом, нарушением сна. Групповая помощь снимает чувство одиночества, помогает услышать, что кому-то близки ваши мысли. Когда люди изливают душу, им становится легче, — дополнил Роман Цветков.
Анонимность и доверие
— Анонимность и доверие — ключевые условия успешной помощи. Участники СВО часто сталкиваются со страхами, чувством вины и боли. Важно создать для них безопасное пространство, где они смогут открыто говорить о чувствах, зная, что переживания будут поняты и приняты, а рассказанная психотерапевту история останется в тайне, — отметил Сергей Мартынов.
— Человек должен быть уверен в анонимности и полной конфиденциальности. Нужна поддержка без осуждений, атмосфера дома, где человек не побоится говорить даже о самых трудных переживаниях и мыслях. Исповедь позволяет излить негатив, если специалист эмпатичный, умеет слушать, сочувствовать и понимать душой. И после этого боль рассасывается, — поделился Роман Цветков.
Как получить помощь: шаги, документы, контакты
Подготовили перечень центров и онлайн-сервисов с общими рекомендациями по обращению.
1. «Единый центр поддержки участников СВО» — Москва, Береговой проезд, дом 8, строение 2. Необходимы паспорт и документ о статусе бойца СВО: контракт, справка из военкомата и прочее. Для членов семьи — документ о родстве. Телефон — 8 (495) 870—55—45.
2. Фонд помощи «Своих не бросаем» — Москва, переулок Большой Знаменский, дом 8, строение 1. Курс психологической реабилитации бойца СВО проходит в стационаре. Для получения помощи нужно заполнить форму на сайте. Телефон — 8 (862) 555—00—51.
3. Центр социально-психологической поддержки «Возвращение» —- Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 66. Для обращения в центр не нужны справки, выписки и документы, достаточно позвонить или заполнить форму на сайте. Телефон — 8 (800) 300—60—79.
4. Фонд «Офицерская честь» — Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. Не требует документов для оказания психологической помощи. Центры работают также в Белгороде, Самаре и Краснодаре. Горячая линия — 8 (800) 700—60—53.
5. Госфонд «Защитники Отечества» — 89 филиалов в регионах России. Психологическую помощь окажут в центрах поддержки по всей стране. Горячая линия — 117, добавочный 1. Оставить заявку можно и на Госуслугах.
Советы психолога участникам СВО и их семьям
Психотерапевт Сергей Мартынов и психолог Роман Цветков объяснили, что нужно делать при тревожных состояниях и как поддерживать друг друга.
1. Для снижения тревоги практикуйте дыхательные упражнения. Медленно вдохните. Посчитайте до четырех и медленно выдохните. Повторите упражнение два-три раза. Назовите вслух три предмета, которые видите. Три звука, которые слышите. Этот помогает «заземлить» гнев.
2. Не замыкайтесь в себе. Если тяжело, излейте душу. Одно слово поддержки может спасти жизнь. Обращайтесь за помощью, если своих сил не хватает. Иногда поддержка нужна даже самому сильному человеку.
3. Признавайте свои чувства. Страхи, злость, усталость — это нормально. Не ругайте себя и не ругайте бойца. Хвалите его даже за маленькие победы над собой и успехи, не обвиняйте.
4. Устанавливайте рутину, постепенно принимайте быт. Постоянство мелочей помогает психически адаптироваться и влиться в социум.
5. Говорите с детьми о происходящем на доступном им языке. Объясните, что их чувства нормальны, дайте им выразить страхи и желания. Расскажите о ситуации, не пугая подробностями, но и не скрывая фактов. Главное — дать понять, что ребенок в надежной семье, и взрослые хотят его защитить.
6. Физическое здоровье напрямую влияет на психическое состояние. Регулярные нагрузки, правильное питание и сон укрепят психику. Оставляйте себе время для отдыха. Помогут музыка, прогулки, фильмы и просто тишина. Не переживайте, ваша психика способна восстановиться, вы имеете право на заботу и полноценную жизнь в обществе.