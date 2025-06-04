Ученые объяснили пользу соединений, содержащихся в красном вине

Флавоноиды — группа природных соединений, которые содержатся в растениях. По данным Исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава, к продуктам с высоким содержанием флавоноидов относятся апельсин, грейпфрут, перец, сельдерей, яблоки, груши, черника и клубника. Флавоноиды рассматривают в качестве потенциально эффективных средств для профилактики снижения когнитивных функций.
The Times пишет, что флавоноиды также содержатся в красном вине и шоколаде.
Исследование показало, что участники с самой высокой степенью разнообразия потребляемых флавоноидов реже страдали от сердечно-сосудистых, метаболических и респираторных заболеваний. Суточное потребление 500 мг флавоноидов (примерно две чашки чая) было связано со снижением общей смертности на 16%, а разнообразие источников — с еще более выраженным эффектом.
Но доктор Федерика Амати, медицинский эксперт компании Zoe, отметила, что, несмотря на наличие биологически активных соединений, красное вино остается алкоголем, а значит, нейротоксином и канцерогеном. «Если уж выбирать алкоголь, то пусть это будет красное вино — оно наименее вредное», — сказала она.
Флаваноиды, содержащиеся в темном шоколаде с содержанием какао от 70%, могут улучшать состояние сосудов и снижать давление. Однако это не относится к молочному шоколаду, где уровень флавоноидов минимален.
Для полноценного «флавоноидного рациона» специалисты рекомендуют включать в ежедневное меню разнообразные овощи и фрукты (особенно темно-зеленые и ярко окрашенные), а также специи, такие как куркума и тмин, которые также содержат полезные соединения.
Осенью 2024 года в Сеченовском университете назвали самым полезным из красных вин пино нуар. По словам Алексея Данилова, заведующего кафедрой нервных болезней, пино нуар содержит наиболее высокую концентрацию антиоксиданта ресвератрола при сравнительно низкой калорийности и мягком воздействии на пищеварение. Именно это делает его одним из самых «здоровых» сортов красного вина.
Однако, как подчеркивает Данилов, безопасная доза вина должна подбираться индивидуально. Эффект от употребления зависит от множества факторов — от сорта и состава вина до состояния здоровья человека и контекста потребления.