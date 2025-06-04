Ученые объяснили пользу соединений, содержащихся в красном вине

Разнообразие источников флавоноидов в рационе может снизить риск хронических заболеваний и продлить жизнь. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Квинс по итогам масштабного десятилетнего исследования с участием более 120 тыс. человек в возрасте 40−70 лет. Результаты опубликованы в журнале Nature Food, пишет The Times.