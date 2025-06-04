В МВД рассказали, как проверить ссылку на предмет фишинга или вируса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.