В МВД рассказали, как проверить ссылку на предмет фишинга или вируса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать», — говорится в материалах ведомства.
Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.