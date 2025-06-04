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В МВД рассказали, как проверить ссылку на предмет фишинга или вируса

МВД посоветовало проверять ссылки на предмет фишинга и вирусов на Virustotal.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Перед тем, как перейти по отправленной ссылке, следует ее проверить на предмет фишинга и вирусов на сайте Virustotal, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Не переходите по подозрительной ссылке, а скопируйте ее. В любом поисковике найдите сайт Virustotal. На сайте зайдите в раздел, проверяющий ссылки (url). Вставьте туда подозрительный адрес и нажмите искать», — говорится в материалах ведомства.

Правоохранители пояснили, что если хотя бы один из проверяемых параметров горит красным, то ссылка опасна для перехода.