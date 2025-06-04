В Японии создали контактные линзы, защищающие глаза от электромагнитных волн

Как отмечают физики, разработанный ими подход позволяет наносить пленки из максенов на любые типы подложек и материалов, а также они обладают очень высоким уровнем биосовместимости. Это может позволить использовать данный материал для создания защитных покрытий не только для контактных линз, но и для различной биоэлектроники, медицинских имплантатов и других устройств, контактирующих с организмом пациента.