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В Москве открылся Книжный фестиваль «Красная площадь»

В Москве открылся XI Книжный фестиваль «Красная площадь».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Открытие XI Книжного фестиваля «Красная площадь» состоялось в центре столицы на главной сцене, передает корреспондент РИА Новости.

«Дорогие друзья, поздравляю с 11-м книжным фестивалем здесь, на Красной площади. Знаете, здорово то, что ни пандемия, ни специальная военная операция — по сути дела, война с объединенным Западом — не помешала нам делать парад книг здесь, на Красной площади», — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Фестиваль открылся концертом, приуроченным к 225-летию публикации «Слова о полку Игореве», в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Чтецом выступил народный артист России Сергей Гармаш.

В рамках фестиваля пройдет порядка 600 мероприятий, включая спектакли, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации книг и автограф-сессии. Среди участников издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Особое внимание на фестивале будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фестиваль пройдет на 15 тематических площадках: «Художественная литература», «Поэзия», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Библиотека», «Малая сцена», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга», «История Отечества», «Креативные индустрии», «Литературная гостиная», лекторий «Пространство чтения: будущее книги» и, конечно, «Главная сцена». Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии.

Также в программе будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года — Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю, Антону Чехову.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI книжного фестиваля «Красная площадь».