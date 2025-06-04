В Москве открылся Книжный фестиваль «Красная площадь»

«Дорогие друзья, поздравляю с 11-м книжным фестивалем здесь, на Красной площади. Знаете, здорово то, что ни пандемия, ни специальная военная операция — по сути дела, война с объединенным Западом — не помешала нам делать парад книг здесь, на Красной площади», — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.