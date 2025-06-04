Суд продлил арест бывшего ректора ПсковГУ по делу о мошенничестве

Псковский городской суд 9 апреля отправил под стражу до 7 июня Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как уточняла областная прокуратура, Ильина, будучи ректором ПсковГУ, устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. Кроме того, по версии следствия, Ильина в 2020—2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с 2021 по январь 2025 года «доценту» начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более чем в 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.